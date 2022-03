UN-Sicherheitsrat verlängert Afghanistan-Mission

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) verlängert. Das mächtigste UN-Gremium nahm am Donnerstag eine entsprechende Resolution mit 14 Stimmen an – nur Russland enthielt sich. Der Text enthält Passagen zur Verbesserung der desaströsen humanitären Situation nach der Machtübernahme der Taliban im vergangenen August. Auch eine Zusammenarbeit mit den militanten Islamisten wird indirekt erwähnt: Diese Kooperation solle »in enger Abstimmung mit allen relevanten afghanischen politischen Akteuren und Interessenträgern« ausgeführt werden. (dpa/jW)