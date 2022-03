Moskau lehnt Anordnung von UN-Gericht ab

Moskau. Russland hat mit Ablehnung auf die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen reagiert, die militärische Gewalt in der Ukraine sofort zu beenden. »Wir können keine Rücksicht auf diese Entscheidung nehmen«, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. »Am Internationalen Gerichtshof gibt es das Konzept des Einvernehmens zwischen den Parteien. Hier kann es keinerlei Einvernehmen geben.« Die höchsten Richter der Vereinten Nationen hatten am Mittwoch, knapp drei Wochen nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, angeordnet, dass Moskau die Gewalt beenden muss. (dpa/jW)