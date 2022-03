Aldi erhöht die Preise auf breiter Front

Essen. Die Preise im deutschen Lebensmittelhandel steigen. Aldi erhöhe zur Zeit die Preise auf breiter Front und gebe damit die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Coronapandemie und des Ukraine-Krieges an die Kunden weiter, berichtete das Branchenfachblatt Lebensmittelzeitung am Donnerstag. Demnach sind rund 400 Artikel betroffen. Eine derartige Preiserhöhungswelle habe es seit Jahren nicht mehr geben. »Dort, wo sich die Kosten im Einkauf durch die derzeitige Marktsituation verändern, müssen auch wir die Verkaufspreise erhöhen«, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd. Die Marktlage sei bereits seit Monaten geprägt von den Herausforderungen der Seefracht, der Omikron-Welle, dem Mangel an Lkw-Fahrern und den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe. Durch den Ukraine-Krieg habe sich die Situation verschärft. (dpa/jW)