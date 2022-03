Jetzt auch Frankreich

Nach Deutschland will auch Frankreich angesichts der russischen Invasion ukrainische Künstler mit einem Fonds von einer Million Euro unterstützen. Mit dem Geld wolle man Künstlern und Kulturschaffenden helfen, die nach Frankreich kommen wollen, bestätigte das französische Kulturministerium. Die Unterstützung soll unter anderem in Form von Forschungsstipendien, Förderung künstlerischer Projekte und Künstlerresidenzen erfolgen. Ein zusätzlicher Betrag von 300.000 Euro wird auch für die Aufnahme von Studentinnen und Studenten in französische Kunstschulen bereitgestellt. Für Deutschland hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bereits ein Soforthilfsprogramm von einer Million Euro für ukrainische Künstlerinnen und Künstler angekündigt.(dpa/jW)