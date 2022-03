Unternehmensberater: Geschäft brummt

Bonn. Eine Umsatzsteigerung um 10,3 Prozent auf 38,1 Milliarden Euro hat der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater am Mittwoch für 2021 bilanziert. In diesem Jahr rechnet die Branche mit einem Umsatzwachstum von 10,5 Prozent. Vor allem in der Chemie- und Pharmabranche brummt das Geschäft. (dpa/jW)