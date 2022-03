USA: Afghanische Vertretungen schließen

Washington. Sieben Monate nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan schließen nach Angaben eines namentlich nicht genannten afghanischen Diplomaten die Vertretungen des Landes in den USA. Die Botschaft in Washington und die Konsulate in New York und Los Angeles würden an diesem Mittwoch ihren Betrieb einstellen, hieß es gegenüber dpa in Washington. Der »Mangel an Ressourcen« sei ein Grund für die Schließungen. Es habe seit Monaten kein Geld gegeben. Der afghanische Diplomat sagte, man habe sich bis zuletzt bemüht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. (dpa/jW)