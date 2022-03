USA: Festnahme von »Proud Boys«-Exchef

Washington. In den Vereinigten Staaten ist der Exchef der Faschistenmiliz »Proud Boys« (»Stolze Jungs«), Henry »Enrique« Tarrio festgenommen worden. Der 38jährige wurde unter anderem wegen »Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Vorgangs« angeklagt, wie Bundesstaatsanwalt Matthew Graves am Dienstag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Tarrio habe die Planungen zur Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 geleitet und währenddessen in Kontakt zu anderen »Proud Boys« gestanden, die in das Parlamentsgebäude eingedrungen seien. Tarrio war bereits zwei Tage vor der Kapitol-Erstürmung festgenommen worden, weil er eine Fahne der antirassisistischen Bewegung »Black Lives Matter« verbrannt hatte. (AFP/jW)