Bloße Schutzbehauptung

spfimages/imago images Gerichtlicher Ortstermin am Anwesen von NPD-Vize Thorsten Heise (Fretterode, 30.11.2021)

Mit einem großen Schraubenschlüssel bewaffnet und einem Tuch der »Arischen Bruderschaft« vermummt, läuft er auf den Fotografen zu. Das dabei entstandene Foto zeigt den Neonazi Nordulf H. Dieses und andere Bilder, die im Internet zu finden sind, dokumentieren den brutalen Angriff von H. und seinem Kumpel Gianluca B. auf zwei Journalisten aus Göttingen im April 2018, bei dem die Opfer schwer verletzt wurden. Die Journalisten hatten zuvor beim Gutshaus des NPD-Vizes Thorsten Heise im nordthüringischen Fretterode recherchiert und waren dabei entdeckt worden. Seit September 2021 müssen die beiden Neonazis sich für die Attacke vor dem Landgericht Mühlhausen im sogenannten Fretterode-Prozess verantworten – und die Luft wird für sie immer dünner.

Forensisch untersucht

Am Donnerstag vergangener Woche, dem 21. Verhandlungstag, entzog ein Gutachter einem zentralen Argument der Verteidigung die Grundlage. Es ging um die Authentizität der Fotos, die die Opfer im Zuge der Ermittlungen an die Polizei übergeben hatten. Die Angeklagten hatten zu Beginn des Verfahrens behauptet, die Bilder seien mit einer »Gopro«-Kamera – einem kleinen, einfachen Gerät – angefertigt worden. Ein Zeuge aus dem Umfeld des Duos hatte spekuliert, die Fotos könnten manipuliert worden sein. Ein Gutachter des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) entlarvte diese Theorien an Donnerstag als reine Schutzbehauptung, wie die Anwaltskanzlei Sven Adam, die die Journalisten als Nebenkläger vertritt, mitteilte.

Nach den Aussagen des Experten wurden die Fotos von einer spezifischen Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv in hoher Auflösung angefertigt. Die zeitliche Abfolge der Fotos sei nach den Erkenntnissen des LKA konsistent. Eine Überprüfung der Bilddateien mittels einer forensischen Software habe keine Anhaltspunkte für eine Manipulation ergeben. Anwalt Sven Adam konstatierte, schon mehrfach seien Einlassungen der angeklagten Neonazis und Aussagen vermeintlicher Entlastungszeugen widerlegt worden. Jetzt habe der Gutachter mit der »absurden und die beiden betroffenen Journalisten verhöhnenden Schutzbehauptung« aufgeräumt. Die Aussage des Spezialisten war auch wichtig, weil den Angeklagten der Raub der teuren Fotoausrüstung der Opfer vorgeworfen wird. Die SD-Karte, auf der die Fotos gespeichert sind, hatte einer der Journalisten der Kamera vorher entnommen.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Verteidigung einen Beweisantrag gestellt, der das Logo auf dem Tuch thematisiert, mit dem sich Nordulf H. bei dem Angriff vermummt hatte. Es zeigt zwei gekreuzte Stielhandgranaten und ist das Logo der »Arischen Bruderschaft«, in deren Umfeld sich die Angeklagten laut Mitteilung der Kanzlei Adam bewegt haben. Ein nahezu identisches Logo sei einer als »Sonderkommando Dirlewanger« bekannt gewordenen SS-Einheit zugeschrieben worden, die in der Nazizeit an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen war. Die Nebenklage beantragte, zu den Hintergründen die Journalistin Andrea Röpke zu hören. »Wir werden beweisen, dass die Angeklagten in ein rechtsextremes und militantes Kameradschaftsnetzwerk eingebunden sind«, erklärte Adams Anwaltskollege Rasmus Kahlen.

Untersuchung abgesagt

Vor dem Landgericht wurde auch die Frage thematisiert, warum es kurz nach der Tat keine Durchsuchungen auf Heises Gut in Fretterode gegeben hat. Ein Polizist, der damals vor Ort die Einsatzleitung hatte, sagte laut Bericht der Thüringer Landeszeitung vom Donnerstag, dass nach seiner Erinnerung der damalige Bereitschaftsstaatsanwalt entschieden hatte, dass das Objekt von Heise nicht durchsucht werden soll. Ein Polizeiführer, der damals den sogenannten Leitungsdienst für Nordthüringen übernommen hatte, bestätigte dem Gericht, der Einsatzleiter habe ihm erklärt, die Staatsanwaltschaft habe keine Durchsuchung angeordnet. Diese sei ursprünglich angedacht gewesen, weshalb auch ein Zug der Bereitschaftspolizei aus Erfurt angefordert war. Auf Adams Frage, warum nicht er selbst oder der Einsatzleiter vor Ort die Durchsuchung angeordnet hätten, konnte der Polizeiführer keine befriedigende Antwort geben.