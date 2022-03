Die Schmerzensfrau

Rui Oliveira/GlobalImagens/imago images Ernsthaft, eigenwillig und unvorhersehbar: Mitski

Selten erlebt man ein Ringen mit sich selbst so unmittelbar mit wie bei Mitski. Ihr Album »Be the Cowboy« von 2018 war bereits eine Herausforderung für ihre introvertierte Persönlichkeit, mit mehr Selbstbewusstsein aufzutreten, nicht nur auf der Bühne – wie ein Cowboy eben, unbeirrbar und souverän. Als US-amerikanische Frau mit japanischen Wurzeln beneidete sie ein weißes, männliches Selbstverständnis, das sich in Einklang mit seiner Umgebung befand und nicht, wie in ihrem schüchternen Fall, als allererstes immer eine Entschuldigung parat hatte: Sorry, dass ich hier bin, ich verschwinde auch gleich wieder.

Für Mitski war es die Musik, die ihr, wie sie sagt, das Leben rettete; aber nachdem sie damit Erfolg hatte, beschloss sie dennoch, kurzerhand alles hinzuschmeißen. Nicht zuletzt, weil sie sich im Showbusiness zu exponiert fühlte. Dummerweise schuldete sie ihrer Plattenfirma noch ein Album. Das nutzte sie, um sich mit »Laurel Hell« ein weiteres Mal neu zu erfinden. »Who will I be tonight?«, fragt die 31jährige gleich im ersten Stück »Valentine, Texas« und macht deutlich, dass Identität und der Kampf darum, mit sich selbst im reinen zu sein, für sie nicht allein aufgrund ihrer Herkunft, sondern auch künstlerisch eine offene Gleichung (oder eher: Ungleichung) darstellen. Wer sich daran erinnert, wie sie 2015 bei einem Tiny Desk Concert des US-amerikanischen Radiosenders NPR die Saiten ihrer E-Gitarre anschrie, bis ihre schrille Stimme sie zum Vibrieren brachten, wird sich wundern, dass die einstige Indierockerin nun als Synthpop-Queen mit melodramatischen 80er-Anklängen wiederkehrt.

Doch Mitski weiß genau, in welchen musikalischen Welten sie sich bewegt. Man merkt auch diesem Album an, dass sie sich zu Hause fühlt wie nirgends sonst: »Let’s step carefully into the dark«, nimmt sie die Hörer mit auf ein Abenteuer, dessen Ränder für dunkle Mächte durchlässig scheinen: »Open up your heart like the gates of hell«, fordert sie einen abwesenden Liebhaber im dritten Song des Albums »Stay Soft« auf, und die inneren Welten, die sich hinter den Toren der Hölle auftun, stecken voller – auch erotischer – Abgründe.

Das Unheimliche und Düstere, mit dem Mitski immer zu kämpfen scheint, tritt in ihren Videos als Puppen- und Gespensterwelt auf, die an die Anime-Abenteuer von Hayao Miyazaki erinnert, wie im Clip zur hitverdächtigen Single »Love Me More«, die ohne viel Umschweife nach Erfüllung verlangt. Das Video zu »The Only Heartbreaker«, in dem Mitski im roten Gewand zuerst einen Zweig, dann einen Wald und schließlich die ganze Erde verbrennt, die zuletzt in einer großen Explosion zerbirst, spielt mit unübersehbaren Zitaten und Hinweisen auf die exaltierte Tanzdarbietung von Kate Bush in »Wuthering Heights« aus dem schon sehr fernen Jahr 1978: Pantomime, Schmerzensgesten, klassisches Ballett – daran hat sich auch Kate Bush freimütig bedient. Mitski fegt ihrerseits in »Working for the Knife«, der ersten Singleauskopplung des Albums, minutenlang wie ein Derwisch allein über die Bühne, zappelt, zuckt und schmeißt sich auf die Bretter, halb »Flashdance«, halb Impro-Theater, könnte man meinen.

Dabei ist es ihre helle, oft glasklare und eindrückliche Stimme, die komplizierte, bruchstückhafte, aber auch immer wieder äußerst eingängige Melodien mal ganz fragil, dann wieder ohne Scheu vor maximalem Bombast zur Geltung verhilft. In »There’s ­Nothing Left Here for You« schwingt sich die Orchestrierung von einem dezenten Herzschlagrhythmus und sanft dräuenden Klängen in schwindelnde Sturmhöhen auf, doch dann bricht der Überflug kurzerhand ab, beginnt leise von vorn, um unversehens in einem Fade-Out zu ersterben, das kaum länger als eine Sekunde dauert. Mitski fackelt nicht lang. Zweieinhalb Minuten reichen ihr für einen guten Song, dann ist gesagt, was gesagt werden musste: präzise, fast auf heilige Weise ernsthaft, auf jeden Fall immer eigenwillig und unvorhersehbar.

Dass bei so viel Synthie-Künstlichkeit immer wieder jene Ära anklingt, in der Hall & Oates, Soft Cell, Depeche Mode oder die Pet Shop Boys die Charts dominierten, lässt sich bei allem musikalischen Retrochic kaum vermeiden und legt gleichzeitig zahllose Fährten in die Vergangenheit. »I guess, I guess this is the end / I’ll have to learn to be somebody else«, heißt es in dem ätherischen »I Guess«. Was übrig bleibt, ist Stille, Mitskis große Sehnsucht, aus der sie hoffentlich noch viele weitere Alben schöpfen wird.