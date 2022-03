»Gewalt ist keine Privatangelegenheit«

Rolf Poss/imago images »Wer Gewalt erfährt, ist niemals selbst schuld« – Nicole Jäger

War die Coronapandemie eine harte Zeit für Sie?

Ich glaube, für jeden Bühnenkünstler war die Pandemie ein Alptraum. Für mich auch.

Waren Sie viel allein? Wie sah ein normaler Tagesablauf aus?

Ja. Ich habe mich viel in freiwillige Isolation begeben. Besonders zu Beginn der Pandemie, als alles noch völlig ungewiss war. Später habe ich einen ausgewählten Kreis an Menschen getroffen und alle stets und ständig zu Tests gezwungen. Ich weiß nicht, ob ich jemals zuvor meinen Freundeskreis derart hart genervt habe.

Sie waren auf der Bühne und in Ihren Büchern unter anderem die Fettlöserin und Prinzessin Arschloch. Was muss man sich darunter vorstellen?

Vor allem Humor und meist sehr viele Emotionen. Es geht in meinen Programmen um Authentizität, um den Humor des Scheiterns, um Gefühle – manchmal auch verletzte – und über die Abgründe in jedem von uns.

Welche noch zu lesenden Bücher stehen auf Ihrem Nachtschrank?

Oh, aktuell zu viele. »Der German Room« von Katrin Merkel und Timo Gößler. »Everyone you hate is going to die« von Daniel Sloss. »Stan« von John Connolly und »Kill ’em all« von John Niven.

In welche Rolle schlüpfen Sie gegenwärtig am liebsten?

Ich schlüpfe nur für Filme in Rollen. Ansonsten finde ich es schon herausfordernd genug, ich zu sein.

Ist das Leben eine Komödie?

Ja, und zwar eine tragisch schöne und unglaublich lustige.

Sie haben Gewalt und psychischen Terror in einer Beziehung erlebt?

Mehrfach, ja. Ich habe schon viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Jene bei meiner Wahl der Männer war bislang eher semigut.

Überwog die Ohnmacht?

Es überwiegt die Schwere der psychischen Gewalt. Wir unterschätzen, wie stark die Fesseln psychischer Abhängigkeit, Gewalt als Druckmittel, Angst und Scham sind. Gnadenlos. Ohnmacht ist eine Sache. Sich zu trennen und mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen, eine ganz andere.

Wie sind Sie aus der toxischen Beziehung rausgekommen?

Sukzessive. Vor allem aber indem ich anfing, mich mitzuteilen. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen häusliche Gewalt: Kommunikation und Aufklärung. Ich habe angefangen, über meine Situation zu sprechen und das Gefühl auszuhalten, das es in mir auslöste. Scham vor allem und Angst. Je mehr Menschen wussten, was passiert, desto schwächer wurde der Täter, und irgendwann war ich stärker als er, und es war beendet.

Wer hat Ihnen geholfen?

Vor allem mein Manager und meine beste Freundin. Darüber hinaus jedoch: Verstehen. Ich habe alles gelesen, was ich zu dieser Thematik in die Hände bekam. Habe mich mit Fachleuten unterhalten und viel recherchiert, um zu verstehen, warum das überhaupt passieren kann, dass es ständig und überall passiert, dass ich weit entfernt davon bin, ein Einzelfall zu sein, und dass häusliche Gewalt immer den gleichen Mustern folgt. An dem Tag, an dem ich verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern mein Partner der Täter ist, wurde es einfacher.

Was raten Sie Gewaltopfern?

Redet über das, was euch passiert. Egal, wie groß die Angst oder die Scham ist – und ich weiß, dass beides überlebensgroß erscheint. Ich weiß auch, dass ein Leben ohne den Täter als Partner unstemmbar erscheint. Das ist aber nicht der Fall. Am Ende einer solchen Beziehung wartet noch so viel Leben. So viel Licht. Wer Gewalt erfährt, ist niemals selbst schuld. Niemals. Und es gibt keine Entschuldigungen für Gewalt. Kein Opfer muss sich schuldig fühlen oder schämen. Redet drüber. Teilt euch mit. Egal wem. Notfalls dem Postboten, der Krankenschwester, den eigenen Eltern, Kollegen oder dem Internet. Hilfe gibt es an vielen Orten, und sobald man Mitwisser um sich herum hat, kann der Täter nicht länger unbemerkt und im absoluten Verborgenen agieren. Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit und nichts, das hinter verschlossene Türen gehört. Sie geht uns alle etwas an, und wir müssen mehr darüber sprechen.