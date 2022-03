Handel mit Russland: Zunahme vor Krieg

Berlin. Der deutsche Handel mit Russland hat vor Beginn des Ukraine-Krieges noch einmal zugenommen. Die deutschen Exporte stiegen im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 30,7 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Importe kletterten um 57,8 Prozent auf vier Milliarden Euro, angeschoben vor allem von den gestiegenen Rohöl- und Gaspreisen. Im vergangenen Jahr zählte Russland zu den 15 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands mit einem Anteil von 2,3 Prozent am gesamten deutschen Außenhandel. Deutschland lieferte vor allem Maschinen, Kraftwagen und Kraftwagenteile sowie chemische Erzeugnisse. (dpa/jW)