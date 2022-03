Chinesische Wirtschaft startet gut ins Jahr

Beijing. In China sind wichtige Bereiche der Wirtschaft besser ins Jahr gestartet, als erwartet worden war. In den ersten beiden Monaten des Jahres stieg die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent, wie die Regierung am Dienstag in Beijing mitteilte. Der Umsatz im Einzelhandel legte in den ersten beiden Monaten des Jahres um 6,7 Prozent zu, nachdem er in den Monaten davor noch zweistellig gestiegen war. (dpa/jW)