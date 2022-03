Festnahmen nach Tod von Journalistin in Derry

Derry. Im Rahmen der Ermittlungen um tödliche Schüsse auf eine Journalistin in Nordirland vor drei Jahren hat die Polizei erneut fünf Männer festgenommen. Die Verdächtigen seien am Dienstag in der nordirischen Stadt Derry verhaftet worden, teilte die örtliche Polizei mit. Zuvor waren bereits drei Männer inhaftiert worden. Die 29jährige Lyra McKee war 2019 in Derry erschossen worden. Die Gruppe Neue IRA hat sich zu der Tat bekannt, aber betont, es habe sich um ein »tragisches Versehen« gehandelt. (dpa/jW)