Israels Militär erschießt zwei Palästinenser

Nablus. Israelische Soldaten haben am Dienstag zwei Palästinenser im besetzten Westjordanland erschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium sprach von einem Toten im Flüchtlingslager Batala bei Nablus sowie einem Toten und sechs Verletzten an einem Grenzposten bei Jerusalem. Das israelische Militär gab an, in Batala angegriffen worden zu sein. Nach palästinensischen Angaben wurde ein 16jähriger von mehreren Kugeln am Kopf, an der Schulter und an der Hand getroffen. Am Grenzübergang Kalandia starb ein junger Mann durch einen Kopfschuss. (AFP/jW)