Moskau: US-Garantien für Iran-Abkommen

Moskau. Russland hat nach Angaben des Kreml von den USA die geforderten Garantien für eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran erhalten. »Wir haben schriftliche Garantien erhalten. Sie sind im Text der Vereinbarung selbst enthalten«, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian in Moskau. Der Kreml hatte die USA aufgefordert, zu garantieren, dass die wegen des Einmarsches in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland nicht dessen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen dürften. (AFP/jW)