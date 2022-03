Presidential Press Office/Handout via REUTERS Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (l.) und der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am Sonntag in Istanbul

Eine überraschende politisch-geistliche Dreiecksbeziehung hat sich an der Ägäis angesichts des Kriegs in der Ukraine formiert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Bartholomäus I., Patriarch der griechisch-orthodoxen Kirche mit Sitz in Istanbul, forderten am Wochenende einen »sofortigen Waffenstillstand« in der Ukraine. Mitsotakis und Erdogan hatten sich in der Weltstadt am Bosporus getroffen und vereinbart, sich künftig in erster Linie »auf das zu konzentrieren, was uns vereint«, statt auf Positionen, »die uns trennen«. Ein offizieller Besuch Mitsotakis’ beim Patriarchat von »Konstantinopel«, wie die Metropole in der griechischen Amtssprache immer noch genannt wird, habe auch den beiden Regierungschefs Gelegenheit für ein mehrstündiges, »fruchtbares« Treffen gegeben, hieß es in Erklärungen aus Athen und Ankara.

»Wachsende Vorteile«

Erdogan habe Mitsotakis in seinen präsidialen Amtssitz in Istanbul eingeladen. Das zwei Stunden dauernde Gespräch habe sich »auf die wachsenden Vorteile einer Zusammenarbeit beider Länder konzentriert«, hieß es in dem am Sonntag nachmittag verbreiteten Kommuniqué beider Regierungen – »im Rahmen der aktuellen Entwicklung einer europäischen Sicherheitsarchitektur«. Weiter hieß es in dem von griechischen und türkischen Zeitungen am Montag veröffentlichten Text: »Trotz bestehender Unstimmigkeiten zwischen der Türkei und Griechenland wurde vereinbart, Kanäle für den beidseitigen Meinungsaustausch offenzuhalten und die bilateralen Beziehungen zu verbessern.«

Eine erstaunliche Wendung in der Außenpolitik der Nachbarn, die sich noch vor Jahresfrist als potentielle Kriegsgegner an der Ägäis gegenüberstanden. Die Anschaffung schweren Kriegsgeräts auf griechischer Seite war in Ankara als Bedrohung türkischer Sicherheitsinteressen definiert worden. Erst im Februar hatte Mitsotakis’ absolute Parlamentsmehrheit der rechten Regierung in Athen ein Rüstungspaket in Höhe von 3,36 Milliarden Euro genehmigt. Bereits 2020 hatte Mitsotakis die Rüstungsausgaben von 500 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro verfünffacht. Teil der neuen griechischen Aufrüstung ist der Erwerb von 18 französischen Jagdflugzeugen des Typs Rafale, ein Geschäft, das Mitsotakis mit seinem »französischen Freund« und Staatschef Emmanuel Macron in die Wege geleitet hatte.

Vornehmlich der bewaffnete Konflikt in der Ukraine habe Erdogan und Mitsotakis nun zusammengeführt, ließen beide Regierungen wissen; bei dem Treffen seien aber auch die »Differenzen« zwischen den Nachbarländern bezüglich territorialer Interessen und der Ansprüche auf die in der Ägäis vermuteten Gas- und Ölressourcen angesprochen worden. Vor der Presse in Athen erklärte Mitsotakis nach seiner Rückkehr: »Wir stehen aktuell vor so großen Herausforderungen (…), dass wir uns über die Notwendigkeit einig waren, eine positive Agenda zu konstruieren.«

»Angst im Herzen«

Der für russische, ukrainische und griechische Gläubige nicht unwichtige politische Beitrag des »Patriarchats von Konstantinopel« war am Sonntag die »Anerkennung des autokephalen Status der ukrainisch-orthodoxen Kirche«; soll heißen, ihrer nun von Bartholomäus I. verkündeten Unabhängigkeit vom russisch-orthodoxen Patriarchat. Der in der Hierarchie der griechisch-orthodoxen Kirche als »primus inter pares« (Erster unter Gleichen) handelnde Bartholomäus sieht sich nach eigenen Angaben »als (zu bekämpfendes) Ziel Moskaus«. Während einer Messe in der Istanbuler Kirche zum Heiligen Georg forderte er einen »sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten«. Den Krieg in der Ukraine beobachte er »mit Angst im Herzen«.

Wie die Athener Zeitung Efimerida ton Syntakton am Montag ausführte, habe der Dialog der beiden Staatschefs auch Hoffnung auf neue und bessere Beziehungen zwischen den Universitäten beider Länder geweckt. Die für internationale Beziehungen der Uni Athen zuständige Professorin Antonia Zervaki habe die Erneuerung des wissenschaftlichen Austausches angeregt.