Angleichung jetzt

Christoph Schmidt/dpa Die großen Lohnunterschiede wollen sie nicht mehr hinnehmen: Streik der Luftsicherheitskräfte (Stuttgart, 15.3.2022)

Kurz vor dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden und München am Dienstag beschwerte sich ein Akteur, der gar nicht Tarifpartner in der Auseinandersetzung ist. Der Flughafenverband ADV ärgerte sich über die wirtschaftlichen Konsequenzen für seine Mitglieder. Das »gute Image des Reiselands Deutschland« nehme zu einem Zeitpunkt schaden, an dem die »von coronabedingten Verlusten gebeutelten Airports gerade die Talsohle der Krise durchschreiten«, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Montag.

Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper hat dafür kein Verständnis. Wenn die Luftsicherheitskräfte ihr Grundrecht auf Streik wahrnehmen, sei das ihr gutes Recht und gehe den ADV im übrigen nichts an. Die Flughäfen haben Sicherheitsdienstleistungen zum Teil selbst an externe Sicherheitsfirmen vergeben, erläuterte Pieper am Dienstag im Gespräch mit jW. Der Großteil von ihnen ist im Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) organisiert, mit dem die Gewerkschaft aktuell verhandelt.

Verdi fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus geht es der Gewerkschaft um Lohnangleichungen. Der Gehaltsunterschied zwischen den Beschäftigten, die eine gleichwertige Tätigkeit verrichten, belaufe sich zum Teil auf 20 Prozent, sagte Pieper. So soll etwa der Lohn für die Luftsicherheitskräfte in den Bereichen Fracht und Personen sowie Warenkontrolle (mit behördlicher Prüfung) auf die Lohnhöhe der Kollegen in der Fluggastkontrolle angehoben werden. In anderen Bereichen, wie etwa in der Bordkartenkontrolle, der Sicherung von kritischen Bereichen und der Flugzeugbewachung, sollen die (examinierten) Kollegen bundesweit das gleiche Stundenentgelt bekommen. Bisher würden die Beschäftigten regional unterschiedlich bezahlt. Gleiches gilt für die Dokumentenkontrolle.

Der BDLS spricht von Lohnforderungen in Höhe von bis zu 40 Prozent, lehnt sie als »utopisch« ab und schlägt vier bis sieben Prozent vor. »Mit absolut überzogenen und unrealistischen Forderungen begründet man in der momentanen wirtschaftlichen wie auch geopolitischen Situation massive Streikmaßnahmen«, erklärte BDLS Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser am Montag. Mit ähnlichen Argumenten kritisierte der Unternehmerverband die gewerkschaftlichen Forderungen bereits früher. Da die wirtschaftliche Lage in der Branche in Folge der Coronapandemie nicht gut sei, stütze die Gewerkschaft sich auf »die derzeit erhöhte Inflationsrate und höhere Energiekosten«, lautete der Vorwurf nach der ersten Verhandlungsrunde. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine brandmarkte der BDLS weitere Streikmaßnahmen mit dem Argument der »immer notwendiger werdenden Lieferungen von Hilfs- und Versorgungsgütern sowie Reisen von Helfern in die Ukraine und angrenzende Länder«.

Die Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen, so Pieper. Die Lohnforderungen hätten sich an den guten Wirtschaftsprognosen orientiert und seien dem Verband bereits im Dezember zugekommen. Während der letzten Arbeitsniederlegungen Ende Februar hätten Maschinen mit Lieferungen für die Ukraine von Leipzig aus starten können. Angesichts der aktuellen Ausstände seien derartige Wünsche nicht an die Gewerkschaft herangetragen worden.

Ein Grund für die Hartnäckigkeit von Verdi sei, dass der BDLS in der letzten Tarifeinigung gemachte Zusagen nicht einhalte. Vor drei Jahren habe der Kapitalverband versprochen, die Angleichungen zum Gegenstand der kommenden Verhandlungen zu machen. Die Ungleichheit bei den Löhnen war damals auch der Grund, warum die Verdi-Mitglieder das erstmals in der Branche erzielte Tarifergebnis in der Urabstimmung ablehnten. Bei dieser Auseinandersetzung spiele das aber keine Rolle, sagte Pieper. Man wird sehen.