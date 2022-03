Österreich begrenzt Anzahl kostenloser Coronatests

Wien. Österreich begrenzt die Anzahl an kostenlosen Coronatests. Ab 1. ­April würden für jeden Bürger jeweils fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigentests im Monat zur Verfügung stehen, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in Wien. Darüber hinaus bestehe zum Beispiel für alle, die sich krank fühlten oder in Altenheimen arbeiteten, die Möglichkeit zum Testen. Zudem lockert das Land die Coronabestimmungen für Kontaktpersonen von Infizierten. Auch Ungeimpfte müssten künftig nicht automatisch für zehn Tage in Quarantäne. (dpa/jW)