Sanktionen und andere Dämpfer

Marko Djurica/REUTERS Ukrainische Einsatzkräfte vor einem beschossenen Haus in Kiew am Mittwoch

Moskau hat als Antwort auf US-Sanktionen in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine Einreiseverbote gegen US-Präsident Joseph Biden und andere Regierungsmitglieder verhängt. Das russische Außenministerium veröffentlichte am Dienstag eine »schwarze Liste« mit den Namen von 13 Politikern, darunter befinden sich Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin. Unterdessen haben die EU und auch Großbritannien am Dienstag neue Handelssanktionen gegen Russland beschlossen. Betroffen sind Güter im Wert von mehreren Milliarden Euro.

Russland hat derweil Hoffnungen auf einen raschen Erfolg bei den Verhandlungen mit der Ukraine gedämpft. Es sei zu früh, Fristen zu nennen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, zu Äußerungen des ukrainischen Präsidentenberaters Oleksij Arestowitsch über die angebliche Möglichkeit einer Einigung innerhalb von zwei bis drei Wochen. Die Arbeit der Verhandlungsdelegationen sei kompliziert, so Peskow. Es sei schon positiv zu bewerten, dass sie überhaupt weitergehe. Zuvor hatte ein russischer Teilnehmer an den Gesprächen Hoffnung auf ein relativ schnelles Ende der Kampfhandlungen gemacht.

Dass der Kremlsprecher jetzt auf die Bremse getreten ist, könnte mit dem Versuch Russlands zusammenhängen, doch noch über Entscheidungen auf dem Schlachtfeld verhandlungsrelevante Vorteile zu erringen. In Frage kommen dafür zwei Abschnitte. Der eine ist die Region nordwestlich des Donbass. Als zweite Richtung eines möglichen russischen Angriffs deutet sich ein Vorstoß aus dem Bezirk Cherson auf die Industriestadt Kriwij Rig an.

Als Geste der Solidarität mit der Ukraine reisten am Dienstag die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien, Mateusz Morawiecki, Peter Fiala und Janez Jansa, nach Kiew. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes benutzten die drei Politiker den Zug, um nicht im Flugzeug etwa von einer russischen Rakete abgeschossen zu werden.

Am Montag abend hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara für einen Waffenstillstand ausgesprochen. Mit der Türkei als NATO-Partner werde in dem Konflikt eng kooperiert, so der Sozialdemokrat.