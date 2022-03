Kriegstreibern die Show stehlen

ippnw Deutschland

Herabregnende Geldscheine und ein goldenes Gewehr: Am Dienstag haben Friedensaktivisten gegen die Aufrüstungspläne der Ampelkoalition protestiert. Vor dem Bundeswehr-»Showroom« in Berlin-Mitte überreichten die Kriegsgegner, die sich als Vertreter der »rot-grün-gelben« Regierung und der CDU/CSU maskiert hatten, einen symbolischen Scheck an als Soldaten verkleidete Mitstreiter. Kritisiert wird unter anderem das 100 Milliarden Euro schwere »Sondervermögen« der Bundeswehr, das am Mittwoch vom Kabinett abgesegnet werden soll. (jW)