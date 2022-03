»Diese Jets braucht man für offensive Einsätze«

Björn Trotzki/imago images Freut sich übers Aufrüsten: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in Munster (7.2.2022)

Am Montag wurde bekannt, dass die Bundesregierung bis zu 35 US-Militärjets vom Typ F-35 kaufen will. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, jubelte, mit der milliardenschweren Investition komme man »mit der Ausrüstung der Bundeswehr einen guten Schritt voran«. In einer Mitteilung kritisierten Sie, es handle sich dabei um »technisch unausgereifte Tarnkappenbomber«. Wären Sie zufriedener, wenn das Geld für »leistungsfähigere« Kampfflugzeuge ausgegeben werden würde?

Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn die Bundesregierung gar keine neuen Kampfjets anschaffen würde. Dafür setzen wir uns auch schon seit Jahren ein. Wir wollen aber auch Leute ansprechen, die nicht grundsätzlich gegen das Militär sind. Und da müssen wir sagen: Es gab große Probleme bei der Entwicklung der F-35, und viele davon sind noch immer nicht behoben. Diese Maschine ist ein Pannenkampfjet.

Lässt sich beziffern, wie teuer die Beschaffung der F-35 sein wird – und wie teuer die Unterhaltung der Maschinen?

Das ist bei Rüstungsgeschäften immer schwer zu sagen: Der US-Hersteller Lockheed Martin gibt die reinen Anschaffungskosten pro Flugzeug mit rund 90 Millionen Euro an. Man braucht aber auch noch Ersatzteile, Wartungspersonal und vieles mehr. Schaut man in andere Länder, werden die Kosten weitaus höher veranschlagt: So spricht die Schweizer Armee, die 36 F-35-Jets bekommen soll, von Kosten in Höhe von umgerechnet 15,1 Milliarden Euro. Damit läge der Stückpreis bei mehr als 400 Millionen Euro. Hinzu kommt der Unterhalt der Maschinen, der auf die Lebenszeit gerechnet viermal so hoch wie der eigentliche Kaufpreis sein soll. Am Ende würde der Kauf und Betrieb der F-35 die deutschen Steuerzahler also wohl mindestens 25 Milliarden Euro kosten – eine enorme Summe.

Was genau verbirgt sich hinter der sogenannten Tarnkappentechnologie?

Durch Bauart und Außenmaterial der F-35 ist deren sogenannte Radarsignatur sehr klein – die Kampfflugzeuge können von feindlichem Radar also nur schwer geortet werden. Es wäre der erste Tarnkappenbomber im Dienst der Bundeswehr und damit ein Novum: Diese Jets braucht man für offensive Einsätze »hinter feindlichen Linien«. Konkret sollen die Maschinen im Ernstfall US-Atombomben vom rheinland-pfälzischen Büchel bis nach Kaliningrad, Sankt Petersburg oder Moskau bringen. Um auf dem Weg nicht abgeschossen zu werden, braucht es die Tarnkappentechnologie. Allerdings gibt es auch immer bessere Luftabwehrwaffen, wodurch die Tarnung immer weniger Wirkung haben soll.

Noch im Bundestagswahlkampf sprachen sich prominente Vertreter von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen das NATO-Konzept der sogenannten nuklearen Teilhabe aus. Glauben Sie der Ampelkoalition, dass der russische Krieg in der Ukraine eine »Zeitenwende« bedeutet, oder lagen die jetzigen Aufrüstungspläne schon länger in den Schubladen?

Die Bundeswehr wurde schon in den zurückliegenden Jahren erheblich aufgerüstet: Von 2012 auf 2022 ist der Militäretat um 58 Prozent auf über 50 Milliarden Euro jährlich gewachsen. Und den Plan, neue Atombomber zu kaufen, verfolgen Militärs und einige Politiker schon länger – das waren aber eher welche von der CDU. Dass die aktuelle Regierungskoalition hochrüstet, kam sicher auch für viele ihrer eigenen Abgeordneten überraschend – für ihre Parteimitglieder an der Basis sowieso. Im aktuellen Kriegstaumel erhalten die Militaristen aber viel Zuspruch.

Am Montag wurde ein Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI veröffentlicht. Demnach sind die Rüstungsexporte weltweit in den vergangenen fünf Jahren nach vorherigen Steigerungen leicht zurückgegangen. Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis?

Gerade Waffenexporte aus Deutschland sind laut SIPRI zurückgegangen. Das ist erfreulich und zeigt, dass sich unser Engagement gegen Waffenausfuhren lohnt. So wurden etwa auch wegen unserer andauernden Proteste die Exporte nach Saudi-Arabien gestoppt. Dennoch ist Deutschland einer der größten Waffenhändler der Welt. Und die Rüstungsindustrie boomt derzeit aufgrund der Aufrüstungsankündigungen vieler Staaten. Wir haben also mehr zu tun denn je – leider.