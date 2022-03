Burkina Faso: Angriff auf Einsatzkräfte

Ouagadougou. Bewaffnete haben in Burkina Faso am Sonntag mindestens 13 Einsatzkräfte getötet. Diese seien nahe der Bergbaustadt Taparko in einen »Hinterhalt« geraten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen. Demnach würden noch acht Einsatzkräfte vermisst, weitere acht wurden verwundet, zwei davon schwer, hieß es in der Meldung vom Montag. In der Region um Taparko im Norden des Landes kommt es regelmäßig zu Gefechten zwischen Militär und dschihadistischen Milizen. Erst am Sonntag waren dort zwei Menschen getötet worden, als ein Bus über eine Landmine fuhr. Am Sonnabend töteten Angreifer auf Motorrollern elf Menschen in einer Goldmine. Ende Januar hatten Militärs den Präsidenten Roch Kaboré unter dem Vorwurf mangelnder Sicherheit abgesetzt. (AFP/jW)