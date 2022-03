17 Tote nach Sturm in Ostafrika

Nampula. Bei einem Wirbelsturm in Ostafrika sind in Mosambik mindestens zwölf und in Malawi fünf Menschen getötet worden. Der Zyklon »Gombe« war am Wochenende auf die ostafrikanische Küste getroffen. Mindestens 40 Menschen wurden verletzt, mehr als 3.000 Häuser zerstört. Laut Nationalem Institut für Risikomanagement in Mosambik war »Gombe« stärker als der Zyklon »Idai«, der heftigste Sturm jemals, der das Land 2019 verwüstet hatte. »Glücklicherweise hatte er nicht dieselben Auswirkungen«, hieß es am Montag. (AFP/jW)