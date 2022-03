Warnstreiks an Flughäfen ausgeweitet

Berlin. Verdi ruft an mehreren Flughäfen Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie Personal- und Warenkontrolle tätig sind, an diesem Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks auf. Die Arbeit niedergelegt werden soll an den Flughäfen Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Bereits am Montag waren Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen worden. Betroffen waren die Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Leipzig und Berlin.

In den bisher drei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte keine Einigung erzielt werden. Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). (jW)