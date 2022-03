Tempo bei »nationaler Gasreserve«

Berlin. Beim Aufbau der geplanten »nationalen Gasreserve« macht das von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geführte Bundeswirtschaftsministerium Tempo. Das entsprechende Gesetz soll spätestens im April beschlossen werden und zum 1. Mai in Kraft treten. Dies sei nötig, damit das komplette Sommerhalbjahr zur Befüllung der Speicher zur Verfügung stehe, heißt es in einem Papier des Ministeriums. Die erste Beratung zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen ist an diesem Donnerstag im Bundestag geplant. Konkret soll der sogenannte Marktgebietsverantwortliche verpflichtet werden, die Gasspeicher schrittweise bis auf 90 Prozent zum 1. Dezember 2022 zu füllen. Zum 1. August soll der Füllstand 65 Prozent erreichen, zum 1. Oktober 80 Prozent. (dpa/jW)