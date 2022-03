Zürich. Der Fußballweltverband FIFA berät an diesem Montag mit Amnesty International über die Lage für ausländische Arbeiter im WM-Gastgeberland Katar. »Wir setzen uns weiterhin voll und ganz für den Schutz der Arbeiter ein, die an der Durchführung der FIFA Fußball-WM beteiligt sind«, wurde FIFA-Abteilungsleiterin Joyce Cook in einer Mitteilung am Sonntag zitiert. Katar steht wegen der Menschenrechtslage und der Situation der ausländischen Arbeiter in der Kritik. (dpa/jW)