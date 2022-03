Cormacs Comeback

Rund 16 Jahre nach seinem Bestseller »Die Straße« bringt der US-Autor Cormac McCarthy in diesem Jahr gleich zwei neue Romane heraus. »The Passenger« soll am 25. Oktober erscheinen, »Stella Maris« am 22. November, teilte der Knopf-Verlag mit. Die beiden inhaltlich miteinander verbundenen Bücher handeln von der Geschichte eines Geschwisterpaares. Der 88jährige, der zu den erfolgreichsten und bedeutendsten Autoren seiner Generation in den USA gezählt wird, hat bislang rund ein Dutzend Werke veröffentlicht – allerdings seit »Die Straße« keinen Roman mehr. McCarthy wurde unter anderem mit dem Pulitzer-Preis und dem National Book Award ausgezeichnet, zahlreiche seiner Werke wurden verfilmt, darunter »No Country for Old Men«. (dpa/jW)