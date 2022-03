Alain Krivine ist tot

Alain Krivine, ehemaliger Vorsitzender und Gründer der französischen trotzkistischen revolutionär-kommunistischen Liga (Ligue communiste révolutionnaire, LCR) ist tot. Das teilte seine Ehefrau am Samstag mit. Krivine wurde 80 Jahre alt. Er war 1969 und 1974 Kandidat für die Präsidentschaftswahlen gewesen. Nach der Auflösung der LCR beteiligte er sich 2009 an der Gründung der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA). Bekannt wurde Krivine wegen seiner führenden Rolle während der Studentenaufstände im Mai 1968, für die er vom französischen Staat mehrere Monate ins Gefängnis gesteckt wurde. 2002 nahm er mit einem Vortrag zu »Neue Widerstandsformen gegen neoliberale Globalisierung und Krieg« an der VII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz teil. (jW)