Frankreich: Rabatt gegen hohe Spritpreise

Paris. Mit einem Rabatt von 15 Cent pro Liter will Frankreich dem Anstieg der Kraftstoffpreise entgegenwirken. Die Subvention solle ab dem 1. April für vier Monate gelten und werde den Staat etwa zwei Milliarden Euro kosten, sagte Premierminister Jean Castex am Sonnabend der Zeitung Le Parisien. Die Maßnahme gelte »für alle Kraftstoffe«, von ihr sollten sowohl Haushalte wie auch Unternehmen profitieren. Die Ermäßigung werde erst bei der Zahlung an der Kasse oder per Bankkarte an der Zapfsäule vorgenommen und sei daher nicht von Anfang an auf den am Eingang der Tankstelle angezeigten Preisen sichtbar, erläuterte Castex. (AFP/jW)