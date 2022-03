Gesetzentwurf: 20 Euro für arme Kinder

Berlin. Die Bundesregierung wird den geplanten sogenannten Sofortzuschlag für Kinder in ärmeren Familien voraussichtlich am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen. Das teilte das Bundessozialministerium bezüglich eines entsprechenden Gesetzentwurfes am Freitag mit. Ab Juli sollen Kinder und Jugendliche in Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, im Monat 20 Euro mehr bekommen. Den »Sofortzuschlag« hatten die Parteien der Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag als Übergangsregelung vereinbart, bis die geplante sogenannte Kindergrundsicherung eingeführt ist, die alle sozialen Leistungen für Kinder zusammenführen soll. (dpa/jW)