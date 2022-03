Polizei: Mehr als 110.000 Ukraine-Flüchtlinge

Potsdam. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor gut zwei Wochen sind mindestens 110.000 Menschen von dort nach Deutschland geflohen. Das teilte die Bundespolizei am Freitag in Potsdam mit. Darunter seien 99.091 Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen höher sind. Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich ohne Visum 90 Tage lang frei in der EU bewegen. (dpa/jW)