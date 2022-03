Angriff auf Chemnitzer Museumsdirektor

Chemnitz. Nach einem Angriff auf den Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz am Donnerstag abend ermittelt die Polizei gegen mehrere Jugendliche, die nach Angaben des Opfers Naziparolen gerufen haben. Er habe seinen Unmut über die Jugendlichen, die auch den Hitlergruß gezeigt haben sollen, geäußert und mit ihnen reden wollen, sagte Museumschef Frédéric Bußmann am Freitag der dpa. Daraufhin seien sie »total durchgedreht«, so Bußmann. Die Täter hätten ihn umringt und mit Fäusten und Tritten auf ihn eingeprügelt. Der Museumsdirektor wurde leicht verletzt und seine Brille zerstört. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurden fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 20 Jahren gestellt. (dpa/jW)