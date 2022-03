Bau von Flüssiggasterminal in Brunsbüttel

Kiel. Der Bund und Schleswig-Holstein wollen den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel für verflüssigtes Erdgas und Wasserstoff so schnell wie möglich vorantreiben. Darauf verständigten sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag in Kiel. Der Bau müsse maximal beschleunigt werden, sagte Günther. Normalerweise brauche man für ein solches Terminal fünf bis fünfeinhalb Jahre, sagte Habeck. Jetzt müsse es aber »schneller gehen«. Die BRD wolle zügig ihre Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland verringern, sagte Habeck weiter. (dpa/jW)