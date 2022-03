Philippinen: Alter für konsensualen Sex erhöht

Manila. Nach jahrelangen Forderungen von Kinder- und Frauenrechtsaktivisten haben die Philippinen das Mindestalter für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr auf 16 Jahre angehoben. Das entsprechende Gesetz wurde am Montag offiziell veröffentlicht, es war am vergangenen Freitag von Präsident Rodrigo Duterte unterzeichnet worden. Demnach gilt Sex mit Menschen unter 16 Jahren als illegal und kann mit Gefängnisstrafen bis zu 40 Jahren bestraft werden. Das Land hatte bisher eines der niedrigsten Mindestalter für einvernehmlichen Sex – es lag bei zwölf Jahren. Eine von der Regierung gestützte und 2015 veröffentlichte Studie ergab, dass in den Philippinen jedes fünfte Kind zwischen 13 und 17 Jahren Opfer sexualisierter Gewalt wurde. (AFP/jW)