Logistikbranche warnt vor Insolvenzen

Frankfurt am Main. Die Logistikbranche warnt wegen der stark gestiegenen Spritpreise im Zuge des Ukraine-Krieges vor Insolvenzen. Auch wenn nur wenige deutsche Transportfirmen Güter in die oder aus der Ukraine beförderten, sei die mittelständisch geprägte Branche über die explodierenden Spritpreise sehr stark betroffen, sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) am Donnerstag. »Die finanzielle Belastungsgrenze vieler Transportunternehmen ist erreicht«, so Engelhardt. (dpa/jW)