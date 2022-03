Burkina Faso: Über 1,7 Millionen Vertriebene

Ouagadougou. Mehr als 1,7 Millionen Menschen im westafrikanischen Burkina Faso gelten nach Angaben mehrerer Hilfsorganisationen als intern vertrieben. In einer gemeinsamen Erklärung riefen am Donnerstag vier Hilfsorganisationen, der Norwegian Refugee Council (NRC), Action Against Hunger, Médecins du Monde Frankreich und Oxfam dazu auf, Geld für humanitäre Hilfe bereitzustellen. Mindestens zwei von drei Vertriebenen in Burkina Faso seien Kinder. Trotz der Krise in der Ukraine dürfte man der Sahel-Region keine Mittel und nicht die Aufmerksamkeit entziehen, warnten die Hilfsorganisationen. (dpa/jW)