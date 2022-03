Maduro: Weltkrieg hat bereits begonnen

Caracas. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat vor einer weiteren Eskalation der weltweiten Spannungen rund um den Krieg in der Ukraine gewarnt. Bei einer im venezolanischen Fernsehsender VTV übertragenen Rede erklärte er am Donnerstag abend (Ortszeit): »Der Weltkrieg hat schon begonnen, und seine erste Phase ist eine wirtschaftliche mit Sanktionen und Blockaden.« Ganze Regionen befänden sich bereits in extremen Schwierigkeiten, da der Ukraine-Krieg zu Problemen auf den Weltmärkten für Öl, Rohstoffe und Lebensmittel geführt habe. »Unser Appell ist, dass der wirtschaftliche Weltkrieg nicht weiter eskaliert und sich zu keinem militärischen Krieg und zu keinem Atomkrieg entwickelt, was für die Menschheit das Schlimmste wäre«, so Maduro weiter. Zudem betonte der venezolanische Staatschef erneut, die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine liege bei jenen, die versucht hätten, Russland »einzukreisen und Atomwaffen auf es zu richten«. (jW)