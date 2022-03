Gespräche zwischen Berlin, Paris und Moskau

Paris. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben die Bedeutung von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine betont. Jegliche Lösung der Krise müsse in Gesprächen zwischen den beiden Ländern gefunden werden, sagten die beiden nach Angaben des Élysée-Palasts in einem etwa einstündigen Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag. Der Krieg in der Ukraine soll laut Paris auch Thema beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sein, der am Donnerstag abend im französischen Versailles beginnen sollte (nach jW-Redaktionsschluss). (dpa/jW)