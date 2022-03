Russland erfüllt bei Öl und Gas Verpflichtungen

Moskau. Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin Lieferungen von Öl und Gas ins Ausland trotz beispielloser Sanktionen des Westens nicht stoppen. »Wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen im Bereich der Energieversorgung. Wir liefern alles, was wir zu liefern haben«, sagte der Staatschef am Donnerstag bei einer Sitzung der Regierung. Wegen der Sanktionen des Westens im Zuge des Ukraine-Kriegs hatte Moskau erstmals damit gedroht, die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland einzustellen. Russlands Vizeregierungschef Alexander Nowak hatte am Montag gesagt: »Wir haben das volle Recht, eine ›spiegelgerechte‹ Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist.« (dpa/jW)