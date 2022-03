BBC berichtet wieder aus Russland

London. Die britische Rundfunkanstalt BBC setzt ihre Berichterstattung aus Russland nach einer mehrtägigen Unterbrechung fort. »Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, die englischsprachige Berichterstattung aus Russland heute abend wieder aufzunehmen«, erklärte die BBC am Dienstag. Die Rundfunkanstalt hatte als Reaktion auf ein vom russischen Parlament verabschiedetes Mediengesetz die Arbeit ihrer Journalisten in Russland am Freitag vorerst ausgesetzt. (AFP/jW)