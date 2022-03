Airbus-Standort: Verkauf vom Tisch

Hamburg. Der geplante Verkauf des Airbus-Standortes in Augsburg an einen externen Investor wird laut einer Mitteilung des Flugzeugbauers von Mittwoch nicht weiterverfolgt. Demnach verhandelt Airbus mit dem mittelständischen Auto- und Flugzeugbauzulieferer Mubea nur noch über die Einzelteilfertigung der Airbus-Tochter Premium Aerotec im niedersächsischen Varel und im rumänischen Brasov. Ein Verkauf auch der Teilefertigung am Augsburger Standort von Premium Aerotec wird darin nicht mehr erwähnt. Demnach solle dem Premium-Aerotec-Standort im niedersächsischen Varel eine »maßgebliche Rolle in der Wachstumsstrategie von Mubea« zukommen. Die IG Metall nannte die Entscheidung in einer Mitteilung am Mittwoch eine »Belastung für weitere Gespräche«. (dpa/jW)