Staatsepidemiologe Schwedens geht zur WHO

Stockholm. Schwedens Staatsepidemiologe wechselt den Job. Künftig wird Anders Tegnell im Auftrag seines Landes mit einem Fokus auf den gerechten Zugang zu Coronaimpfstoffen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf arbeiten, wie die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Mittwoch mitteilte. Seine Posten als Staatsepidemiologe und Abteilungschef bei der schwedischen Behörde gibt er demnach am 14. März ab. (dpa/jW)