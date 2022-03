Peru: Viertes Kabinett von Castillo bestätigt

Lima. Der peruanische Kongress hat am Mittwoch das neue Kabinett von Präsident Pedro Castillo bestätigt. Es ist bereits seine vierte Regierung, seit er vor sieben Monaten ins Amt gewählt wurde. Eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten hatte zuvor ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Castillo eingeleitet, um den linksgerichteten Präsidenten zu stürzen. Das neue Kabinett wurde mit 64 zu 58 Stimmen der Abgeordneten nach einer langen Sitzung angenommen. In dem von etwa 50 der insgesamt 130 Parlamentarier eingereichten Amtsenthebungsantrag wird Castillo moralische Untauglichkeit unterstellt und 20 angebliche Verstöße angeführt, darunter die Aussage eines Lobbyisten, der ihn der Korruption beschuldigt hat. Die öffentliche Zustimmung zu Castillo, der die Vorwürfe bestreitet, liegt in jüngsten Umfragen bei unter 30 Prozent, obwohl der ehemalige Landschullehrer zuletzt trotz der Fluktuation unter seinen Ministern etwas an Boden gewinnen konnte. (Reuters/jW)