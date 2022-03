Coronaregeln: Kabinettsentwurf steht

Berlin. Über den 20. März hinaus sollen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung weiter möglich sein. Das sieht ein Entwurf der Bundesregierung vor, wie dpa am Mittwoch berichtete. Genannt wird die Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen. Auch die Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen soll möglich bleiben. Landtage sollen bei »konkreter Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage« schärfere Auflagen verhängen können. (dpa/jW)