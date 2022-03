Pakistan: Tote nach Bombenanschlag

Islamabad. Bei einem Bombenanschlag in Pakistan sind mindestens fünf Menschen gestorben und 28 weitere verletzt worden. Die Bombe sei in der Nähe eines Polizeiautos explodiert, kurz nachdem an dem Ort in der Stadt Sibi am Dienstag ein Konvoi mit dem pakistanischen Präsidenten Arif Alvi durchgefahren sei, sagte ein Polizeimitarbeiter der dpa. Alvi war in der Stadt, um an einer Kulturveranstaltung teilzunehmen. (dpa/jW)