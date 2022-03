Florida: Haitianer vor Küste aufgegriffen

Miami. Vor der Küste des US-Bundesstaats Florida sind 356 Flüchtlinge aus Haiti von einem gestrandeten Schiff aufgegriffen worden. 158 von ihnen seien am Sonntag trotz rauhen Seegangs von Bord gesprungen und hätten versucht, ans Ufer zu schwimmen, teilte die US-Behörde für Zoll- und Grenzschutz am Montag (Ortszeit) mit. Sie seien aus dem Wasser gerettet, medizinisch versorgt und anschließend vom US-Grenzschutz in Gewahrsam genommen worden. Es würden Abschiebeverfahren vorbereitet. Die anderen 198 Migranten seien von der US-Küstenwache von Bord geholt worden. Sie sollen auch nach Haiti zurückgebracht werden. (dpa/jW)