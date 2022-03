Iran: Erfolgreicher Satellitenstart

Teheran. Der Iran hat erneut einen erfolgreichen Satellitenstart gemeldet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA brachten die iranischen »Revolutionsgarden« am Dienstag den Forschungssatelliten »Noor«-2 in eine Umlaufbahn von 500 Kilometern Höhe. Im Laufe des Tages sollten weitere Details zu dem Satellitenstart in der Wüstenlandschaft bei Schahrud im Nordostiran bekanntgegeben werden. Laut Teheran sollen die iranischen Satelliten Daten zu Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft liefern. (dpa/jW)