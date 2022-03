Slowakei: Den Haag und BRD stationieren Raketen

Den Haag. Die Niederlande wollen auf Antrag der NATO »Patriot«-Raketen in der Slowakei stationieren. Dies werde gemeinsam mit Deutschland erfolgen, kündigte Verteidigungsministerin Kasja Ollongren nach niederländischen Medienberichten am Dienstag in Den Haag an. »Wir haben nun einen Prinzipienbeschluss gefasst, um gemeinsam mit den Deutschen in der Slowakei für die Luftverteidigung zu sorgen«, sagte die Ministerin der Tageszeitung De Telegraaf. Zur Zeit werde die Stationierung der Luftabwehrraketen unter deutscher Führung logistisch vorbreitet. Die »Patriots« können Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen auch in großer Höhe ausschalten. (dpa/jW)