China: Fragen nach Sanktionsauswirkungen

Beijing. Nach der Abschottung Russlands vom globalen Finanzsystem habe auch das chinesische staatliche Devisenamt bei Banken in der Volksrepublik nach möglicher Belastung durch die Auswirkungen des Krieges gefragt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insidergespräche am Montag. Demnach waren mögliche Ausweitungen von Sanktionen auch auf Banken in China und Vorbereitungen auf solche Szenarien Thema gewesen. Außerdem ging es um Geschäfte mit russischen Finanzhäusern und den Umgang mit Risiken. (Reuters/jW)