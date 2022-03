Verdi ruft zu Streiks bei Amazon auf

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat in sechs Versandzentren des Onlineriesen Amazon zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Montag mitteilte, sollen Beschäftigte am Montag ab der Frühschicht bis einschließlich Dienstag in den Ausstand treten. Betroffen sind Niederlassungen in Rheinberg, Werne, Koblenz, Leipzig und zwei Zentren in Bad Hersfeld. Verdi-Streikleiterin Mechthild Middeke kritisierte, bei den Arbeitsbedingungen werde von Amazon keine Rücksicht auf Persönlichkeit, Leistungsfähigkeit oder Lebensbedingungen der Beschäftigten genommen. Verdi will für die Kolleginnen und Kollegen einen Tarifvertrag nach dem des Einzel- und Versandhandels durchsetzen. (Reuters/AFP/jW)